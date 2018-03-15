В школе Бурятии с нарушениями санправил накормили спортсменов

Главе Курумканского района внесено представление



Прокуратура Курумканского района нашла нарушения в районной школе № 2.



В нарушение требований законов об образовании и о санитарно-эпидемиологическом благополучии в январе этого года образовательное учреждение оказало услуги, противоречащие уставным задачам учреждения.



26 и 27 января в столовой школы был проведён обед для 70 участников соревнований, прибывших из других районов республики на Кубок главы района.



- При этом для приготовления готовой кулинарной продукции использовались продовольственное сырье и пищевые продукты, не имеющие товарно-сопроводительных документов, подтверждающих их качество, безопасность и легальность происхождения, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По результатам проверки прокуратурой района руководителю администрации района внесено представление об устранении нарушений закона.



Для привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, прокуратурой района направлена информация в территориальный орган Роспотребнадзора в Баргузинском районе.

