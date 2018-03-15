В Улан-Удэ серьёзные травмы получила сбитая 11-летняя девочка

Ребёнок переходил дорогу не по пешеходному переходу
Вчера в 13:30 29-летний водитель на «Тойоте Филдер», ехавший со стороны улицы Сахьяновой по Солнечной в направлении бульвара Карла Маркса, в районе дома номер 12 совершил наезд на 11-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеходка получила черепно-мозговую травму теменной области слева, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ребёнок госпитализирован в БСМП, сообщают оперативные службы города.
Напомним, это второй пострадавший пешеход в Улан-Удэ за вчерашний день. В час дня на улице Революции 1905 года, недалеко от железнодорожной поликлиники, 24-летний водитель «Тойоты Камри» на пешеходном переходе сбил 64-летнюю пенсионерку.
Сегодня стало известно, что в результате ДТП пожилая женщина получила закрыую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытый перелом верхней челюсти и лобной кости, ушиб мягких тканей лица. Пенсионерка госпитализирована в челюстно-лицевую хирургию РКБ имени Семашко.
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Происшествия, Фото:
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