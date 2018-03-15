Сломавшийся трамвай в Улан-Удэ перекрыл движение

Из-за аварии вагоны на Шишковку не ездили



Вчера в 17:42 на подъёме по улице Юного Коммунара сломался вагон. Вследствие аварии было закрыто движение трамваев маршрутов №1,2 на Шишковку.



Движение осуществлялось по измененным маршрутам. На Шишковку трамваи начали ездить в 18:32. Время простоя составило 50 минут, сообщают оперативные службы города.

