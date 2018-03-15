Из-за аварии вагоны на Шишковку не ездили
Вчера в 17:42 на подъёме по улице Юного Коммунара сломался вагон. Вследствие аварии было закрыто движение трамваев маршрутов №1,2 на Шишковку.
Движение осуществлялось по измененным маршрутам. На Шишковку трамваи начали ездить в 18:32. Время простоя составило 50 минут, сообщают оперативные службы города.
Сломавшийся трамвай в Улан-Удэ перекрыл движение
Происшествия, Фото:
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