В Бурятии выгорел дом





В результате пожара огнем повреждены стены внутри дома. Пожар ликвидирован в 10:41, сообщает ГУ МЧС республики. На ликвидацию пожара задействовано 7 человек и 4 единицы техники.

13 марта в 10:31 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Исинга по улице Центральная горит брусовой дом.