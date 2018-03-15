В Бурятии выгорел дом

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13 марта в 10:31 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Исинга по улице Центральная горит брусовой дом.
В результате пожара огнем повреждены стены внутри дома. Пожар ликвидирован в 10:41, сообщает ГУ МЧС республики. На ликвидацию пожара задействовано 7 человек и 4 единицы техники.
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