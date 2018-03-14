23,5 кг марихуаны обнаружили у жителя Бурятии (фото)









В отношении злоумышленника составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств). А также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В отношении злоумышленника составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств). А также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии в ходе задержан неработающий, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Иволгинского района.В ходе обыска в доме у гражданина, а также на прилегающей к дому территории, наркополицейские обнаружили и изъяли три мешка, наполненных сухой растительной массой с характерным запахом конопли. Химическое исследование показало, что вещество является марихуаной, общий вес которой составил около 23,5 килограммов.Кроме этого, по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции изъят гашиш массой около 380 граммов, который он планировал направить находящемуся в заключении родственнику. Также обнаружен и изъят пресс для изготовления таблетированного гашиша.