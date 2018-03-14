После перевода денег телефон «продавца» выключился
Накануне в полицию обратился 35-летний ангарчанин. Мужчина сообщил, что его обманули в Интернете. Неделю назад он на сайте «Авито» нашёл объявление о продаже четырёх фар на свой автомобиль. По номеру телефона, указанному в объявлении, ответил «продавец» и сообщил, что у него имеется разборка автотранспорта в Уфе и для заказа фар необходимо перевести денежные средства в сумме 22 тысячи рублей на банковскую карту.
Через онлайн-приложение потерпевший перевёл необходимую сумму, но после этого до «продавца» дозвониться уже не смог – номер был отключен. По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.
Ангарчанин лишился 22 тысяч, покупая фары на «Авито»
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