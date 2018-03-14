Улан-удэнец убил ударившего его ножкой стула сына

Сын мужчины скончался от обильной кровопотери



9 ноября 2017 года улан-удэнец поссорился с отцом, стал его оскорблять и ударил по лицу ножкой деревянного стула. Отец, в свою очередь, вышел в коридор квартиры, где из кармана куртки взял складной нож, вернулся к сыну и ударил его в грудную клетку и живот.



Раненый скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.



Отметим, убийца находился в момент преступления в состоянии алкогольного опьянения.



Суд признал улан-удэнца виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

