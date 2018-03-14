Сын мужчины скончался от обильной кровопотери
9 ноября 2017 года улан-удэнец поссорился с отцом, стал его оскорблять и ударил по лицу ножкой деревянного стула. Отец, в свою очередь, вышел в коридор квартиры, где из кармана куртки взял складной нож, вернулся к сыну и ударил его в грудную клетку и живот.
Раненый скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.
Отметим, убийца находился в момент преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал улан-удэнца виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
Улан-удэнец убил ударившего его ножкой стула сына
Происшествия, Фото:
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