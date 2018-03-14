В Улан-Удэ сбили пенсионерку на «зебре»



Авария произошла сегодня около 13:00 на улице Революции 1905 года – недалеко от поликлиники железнодорожной больницы.



Автомобиль Toyota Camry, за рулём которой находился 24-летний парень, наехал на женщину на пешеходном переходе.



64-летняя пенсионерка в результате ДТП получила травмы: осматривать её приехали врачи скорой помощи. О дальнейшей госпитализации жительницы Бурятии пока неизвестно. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, уточнили «Байкал-Dailу» в УГИБДД Бурятии.





