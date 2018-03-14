За сутки 3 человека погибли на пожарах в Иркутской области

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Три человека погибли на пожарах за прошедшие сутки в Иркутской области. Сегодня утром в Братске произошёл пожар в 4-хэтажном доме в квартире верхнего этажа. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы, проникнув в задымлённую квартиру, обнаружили в комнате погибших хозяев квартиры – женщину и мужчину. По словам соседей, супруги-пенсионеры вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, много курили.
При осмотре места происшествия было установлено, что пожар начался в месте расположения кровати. В квартире также были обнаружены разбросанные окурки и пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров – огнём были повреждены домашние вещи. Наиболее вероятная причина возгорания, считают специалисты, – неосторожное обращение с огнём при курении.
- Хозяева квартиры вместе с другими жильцами этого дома были проинструктированы правилам пожарной безопасности в прошлом месяце, однако не прислушались к советам инспектора и не предприняли никаких мер для того, чтобы избежать пожара, - говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – Проблема в том, что виновники пожаров обычно считают, что беда не случится именно с ними.
Накануне днём по этой же причине произошёл пожар в Усть-Илимске в дачном доме, где также погиб человек. По словам соседей по даче, мужчина злоупотреблял спиртными напитками, часто курил в доме. Непотушенная сигарета снова стала причиной гибели человека.
Государственные инспекторы по пожарному надзору бьют тревогу: число погибших на пожарах людей с начала года достигло 70 человек. В рамках особого противопожарного режима организована усиленная работа по профилактике пожаров с людьми, находящимися в группе риска.
Только за прошедшие сутки в Иркутской области проведено более 4 тысяч подворовых обходов, 33 схода граждан. По мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано около 7 тысяч человек. Проведено 53 рейда и патрулирования, в ходе которых проверено 157 мест проживания неблагополучных семей, проинструктировано 179 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
За сутки 3 человека погибли на пожарах в Иркутской области
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У мужчины изъяли наркотики и пресс для таблетирования
После перевода денег телефон «продавца» выключился
Злоумышленник решил отомстить за друга
Сын мужчины скончался от обильной кровопотери
Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Ранее он украл банковскую карту из дома своего знакомого
Они перевели аферистам более 70 тысяч рублей
Женщина в результате ДТП получила травмы
Пожар унёс две жизни в Братске. Возгорание произошло около шести часов утра в доме на улице Погодаева
Мужчина остановился отдохнуть в местном кафе
Мужчина выехал на полосу встречного движения
Оказалось, гаджет принадлежал директору вагона-ресторана
У девочки обнаружили перелом пальца на руке
Жестокое убийство пожилой женщины произошло 8 марта в Омске
Он не заметил как выронил из неё кошелёк