За сутки 3 человека погибли на пожарах в Иркутской области

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета



Три человека погибли на пожарах за прошедшие сутки в Иркутской области. Сегодня утром в Братске произошёл пожар в 4-хэтажном доме в квартире верхнего этажа. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы, проникнув в задымлённую квартиру, обнаружили в комнате погибших хозяев квартиры – женщину и мужчину. По словам соседей, супруги-пенсионеры вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, много курили.



При осмотре места происшествия было установлено, что пожар начался в месте расположения кровати. В квартире также были обнаружены разбросанные окурки и пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров – огнём были повреждены домашние вещи. Наиболее вероятная причина возгорания, считают специалисты, – неосторожное обращение с огнём при курении.



- Хозяева квартиры вместе с другими жильцами этого дома были проинструктированы правилам пожарной безопасности в прошлом месяце, однако не прислушались к советам инспектора и не предприняли никаких мер для того, чтобы избежать пожара, - говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – Проблема в том, что виновники пожаров обычно считают, что беда не случится именно с ними.



Накануне днём по этой же причине произошёл пожар в Усть-Илимске в дачном доме, где также погиб человек. По словам соседей по даче, мужчина злоупотреблял спиртными напитками, часто курил в доме. Непотушенная сигарета снова стала причиной гибели человека.



Государственные инспекторы по пожарному надзору бьют тревогу: число погибших на пожарах людей с начала года достигло 70 человек. В рамках особого противопожарного режима организована усиленная работа по профилактике пожаров с людьми, находящимися в группе риска.



Только за прошедшие сутки в Иркутской области проведено более 4 тысяч подворовых обходов, 33 схода граждан. По мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано около 7 тысяч человек. Проведено 53 рейда и патрулирования, в ходе которых проверено 157 мест проживания неблагополучных семей, проинструктировано 179 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

