Братчане остались без денег, спасая позвонивших «родственников»

Они перевели аферистам более 70 тысяч рублей



Трое жителей Братска отправили аферистам более 70 тысяч рублей, руководствуясь благими намерениями помочь близким людям.



Несколько дней назад 27-летнему металлургу поступил звонок якобы от его коллеги. Мужчина попросил в долг 5 тысяч рублей и назвал номер банковской карты, куда братчанин и перевёл эту сумму. Перезвонив своему знакомому, он узнал, что никаких просьб о займе от него не исходило.



В тот же день в полицию обратилась 45-летняя жительница города, которая лишилась 53,5 тысяч рублей. Женщина сообщила, что ей позвонил «племянник». Молодой человек рассказал, что совершил аварию, в которой пострадал пешеход. Для решения вопросов с законом ему требовались деньги. Отзывчивая тётя тут же перевела на указанный банковский счёт требуемую сумму и только потом перезвонила настоящему племяннику, который оказался непричастен ни к каким противоправным действиям.



А накануне жертвой такого же обмана стал 72-летний пенсионер. Ему о ДТП, совершённом его сыном, рассказал по телефону «друг» виновника аварии. Так называемый посредник сообщил, что решение вопроса стоит 45 тысяч рублей, и деньги нужны срочно. Обеспокоенный отец поспешил к ближайшему банкомату и в три приёма перевёл на указанный телефонный номер 11,9 тысяч рублей – всё, что у него было.



Потом он обратился за помощью к своей родственнице, чтобы занять у неё недостающую сумму. Женщина, заподозрив неладное, перезвонила сыну пенсионера и узнала, что тот не имеет отношения к этой истории.



В ходе первоначальной проверки сотрудниками полиции установлено, что все звонки исходили с номеров зарегистрированных в Иркутской области. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению мошеннических действий.



Полиция просит граждан не отдавать свои деньги, руководствуясь только сведениями, полученными с незнакомых номеров. Какие бы аргументы о срочности решения вопросов не приводил собеседник, прежде чем принять решение, свяжитесь лично с теми, кто нуждается в помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

