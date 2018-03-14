На пожаре в Братске погибли супруги

Пожар унёс две жизни в Братске. Возгорание произошло около шести часов утра в доме на улице Погодаева
Прибывшие на место пожарные установили, что огонь разбушевался в одной из квартир на четвертом этаже. Вскрыв железную дверь, огнеборцы обнаружили в комнате тела женщины и мужчины, сообщает портал «Город».
- Погибшая семья характеризуется как неблагополучная. Накануне происшествия, 12 марта, они получили пенсию и употребляли алкогольные напитки, курили. Погибшая женщина – инвалид. По состоянию здоровья она не могла передвигаться, поэтому, сидя на кровати, бросала окурки в раковину. Один из окурков упал на пол, - рассказывает Владимир Мироманов, заместитель начальника ОНД по Братску и Братскому району. – Будучи в сильном алкогольном опьянении, люди не заметили этого. Началось возгорание.
Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. До приезда первых расчетов они пытались вскрыть металлическую дверь, но поддалась она только спасателям.
Погибшую женщину 1953 года рождения обнаружили на кровати, а ее мужа, 1958 года рождения, - на полу в комнате.
Вовремя обнаруженный пожар и слаженные действия огнеборцев помогли предотвратить распространение огня. Дом на улице Погодаева - коридорного типа. Одна железная дверь закрывает секцию на несколько комнат. Порядка 8-ми человек могли оказаться в огненной ловушке, уточняет «Город».
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