Военнослужащий устроил в Улан-Удэ ДТП с пострадавшим





В ДТП пострадал водитель «Тойоты», его госпитализировали в БСМП.







Сегодня в девять утра произошло ДТП на Новой Комушке недалеко от Бригады связи.Военнослужащий этой бригады, по словам очевидцев, на «Волге» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой».