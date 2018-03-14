Военнослужащий устроил в Улан-Удэ ДТП с пострадавшим

Мужчина выехал на полосу встречного движения
Сегодня в девять утра произошло ДТП на Новой Комушке недалеко от Бригады связи.
Военнослужащий этой бригады, по словам очевидцев, на «Волге» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой».
В ДТП пострадал водитель «Тойоты», его госпитализировали в БСМП.
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