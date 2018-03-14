Дальнобойщика из Омска избили и ограбили в Забайкалье

Мужчина остановился отдохнуть в местном кафе



В минувший вторник в полицию обратился житель города Омск, который сообщил, что в отношении него совершено преступление. Стражи порядка выяснили, что потерпевший остановился отдохнуть в местном кафе, где на него напали неизвестные.



Злоумышленники нанесли телесные повреждения водителю большегрузной машины, похитили его деньги, сотовый телефон и ключи от автомашины.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции порядка установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 29-летний местный житель и 31-летний читинец.



В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

