В Иркутской области водитель сбил ребёнка на переходе и сбежал









В свою очереди инспекторы ГИБДД призывают гражданина, находившегося в момент аварии за рулём, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.



Всех лиц, обладающих информацией и сведениями о произошедшем, полицейские просят обратиться по телефону 8(39546) 5-58-06, сообщает пресс-служба ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский».

В свою очереди инспекторы ГИБДД призывают гражданина, находившегося в момент аварии за рулём, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.Всех лиц, обладающих информацией и сведениями о произошедшем, полицейские просят обратиться по телефону 8(39546) 5-58-06, сообщает пресс-служба ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский».

Сотрудники госавтоинспекции межмуниципального управления МВД России «Черемховский» разыскивают водителя, который совершил наезд на десятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в Черемхово 14 марта около 8 утра на улице Шевченко.По имеющимся сведениям, ребёнок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, на зелёный сигнал светофора. После случившегося врачи диагностировали у несовершеннолетней перелом пальца на руке.Сотрудники полиции призывают свидетелей и возможных очевидцев происшествия оказать помощь в идентификации транспортного средства и установлении виновного лица.