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14 Марта

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В Иркутской области водитель сбил ребёнка на переходе и сбежал

В Иркутской области водитель сбил ребёнка на переходе и сбежал
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У девочки обнаружили перелом пальца на руке

Сотрудники госавтоинспекции межмуниципального управления МВД России «Черемховский» разыскивают водителя, который совершил наезд на десятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в Черемхово 14 марта около 8 утра на улице Шевченко.

По имеющимся сведениям, ребёнок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, на зелёный сигнал светофора. После случившегося врачи диагностировали у несовершеннолетней перелом пальца на руке.

Сотрудники полиции призывают свидетелей и возможных очевидцев происшествия оказать помощь в идентификации транспортного средства и установлении виновного лица. 



В свою очереди инспекторы ГИБДД призывают гражданина, находившегося в момент аварии за рулём, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.

Всех лиц, обладающих информацией и сведениями о произошедшем, полицейские просят обратиться по телефону 8(39546) 5-58-06, сообщает пресс-служба ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Черемховский».
 
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