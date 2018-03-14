Жестокое убийство пожилой женщины произошло 8 марта в Омске
Местные жители увидели торчащее из мусоропровода тело 67-летней соседки. Очевидцы вытащили раненую пенсионерку и вызвали скорую помощь и полицейских. Спасти жизнь женщине не удалось, она скончалась в больнице, сообщает ГТРК Омск.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей».
По версии правоохранителей, 43-летний сын погибшей отмечал Международный женский день и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал жестоко избивать свою мать. Он догнал пытавшуюся спастись пенсионерку на лестничной площадке, где нанёс множество ударов по голове.
Когда женщина потеряла сознание, предполагая, что она скончалась, сын с целью скрыть следы преступления, пытался спрятать её в мусоропроводе, однако женщина застряла. После мужчина ушёл спать в свою квартиру.
В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый задержан. Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сибиряк затолкал умирающую мать в мусоропровод
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