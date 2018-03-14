Грабитель отнял у улан-удэнки сумку с деньгами и паспортом

Он не заметил как выронил из неё кошелёк



Поздним вечером к патрулирующим улицы Улан-Удэ полицейским обратилась 53-летняя горожанка и сообщила о совершённом в отношении неё грабеже.



Она рассказала, что по дороге в магазин неизвестный на улице Профсоюзной вырвал из её рук сумку, в которой находились кошелёк с пятью тысячами рублей и паспорт, и попытался скрыться. Злоумышленник и не заметил, как в ходе бегства кошелёк выпал из сумки и был подобран преследовавшей его потерпевшей.



Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых по горячим следам подозреваемый был задержан, а похищенная сумка изъята.

Злоумышленник - 29-летний житель Иволгинского района – ранее уже привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

