Пьяная женщина попала под машину в Улан-Удэ

Происшествия, Фото: ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ

Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте



Сегодня в 6:30 утра «Тойота Королла», выехавшая с улицы Калашникова на проспект Строителей, в районе Городского роддома №2 сбила 29-летнюю женщину.



Пешеход переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Она получила ссадины и ушибы, и после осмотра медики отпустили её домой.



- Предварительно установлено алкогольное опьянение у пешехода, - сообщили «Байкал-Daily» в ОГИБДД по Улан-Удэ.

