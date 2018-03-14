Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте
Сегодня в 6:30 утра «Тойота Королла», выехавшая с улицы Калашникова на проспект Строителей, в районе Городского роддома №2 сбила 29-летнюю женщину.
Пешеход переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Она получила ссадины и ушибы, и после осмотра медики отпустили её домой.
- Предварительно установлено алкогольное опьянение у пешехода, - сообщили «Байкал-Daily» в ОГИБДД по Улан-Удэ.
Пьяная женщина попала под машину в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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