Грабитель прыснул ей в лицо из газового баллончика
Накануне в отделе полиции в Тулуне состоялось награждение Николая Ботвинко, оказавшего содействие в задержании преступника. Начальник отдела подполковник полиции Дмитрий Дюгаев отметил активную жизненную позицию и проявленную смелость жителя Тулуна и в торжественной обстановке вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
22 февраля около 16 часов на улице Урицкого в Тулуне неизвестный мужчина напал на преподавателя одной из школ. Злоумышленник вытащил из кармана куртки газовый баллончик и направил струю газа ей в лицо, после чего выхватил у нее из рук дамскую сумку и попытался скрыться.
Рядом проходил тулунчанин Николай Ботвинко. Мужчина, увидев данную ситуацию, не раздумывая, побежал вслед за грабителем. Спустя несколько минут он его догнал и удерживал до приезда сотрудников полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальное наказание данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Житель Иркутской области задержал напавшую на учительницу грабителя
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жестокое убийство пожилой женщины произошло 8 марта в Омске
Он не заметил как выронил из неё кошелёк
Грабитель прыснул ей в лицо из газового баллончика
Только за минувшие сутки два читинца стали жертвами мошенников
Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте
В Тарбагатайском районе полицейские изъяли у пассажира два килограмма наркотика
После падения на неё ледяной глыбы женщина впала в шоковое состояние, рассказала сама пострадавшая АТВ
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Пострадал микроавтобус «Тойтота Хайс»
Женщина внесла предоплату
Всего в республике с начала года произошло два смертельных несчастных случая
Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, укравшую бензопилу
В села Смоленщина под Иркутском введён режим ЧС из-за обрушения крыши многоквартирного одноэтажного дома
Злоумышленник сдал гаджеты в ломбард
Горожане всю ночь сидели без света