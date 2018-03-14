Житель Иркутской области задержал напавшую на учительницу грабителя

Грабитель прыснул ей в лицо из газового баллончика



Накануне в отделе полиции в Тулуне состоялось награждение Николая Ботвинко, оказавшего содействие в задержании преступника. Начальник отдела подполковник полиции Дмитрий Дюгаев отметил активную жизненную позицию и проявленную смелость жителя Тулуна и в торжественной обстановке вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



22 февраля около 16 часов на улице Урицкого в Тулуне неизвестный мужчина напал на преподавателя одной из школ. Злоумышленник вытащил из кармана куртки газовый баллончик и направил струю газа ей в лицо, после чего выхватил у нее из рук дамскую сумку и попытался скрыться.



Рядом проходил тулунчанин Николай Ботвинко. Мужчина, увидев данную ситуацию, не раздумывая, побежал вслед за грабителем. Спустя несколько минут он его догнал и удерживал до приезда сотрудников полиции.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальное наказание данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

