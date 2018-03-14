Улан-удэнка едва не погибла из-за упавшей с крыши ледяной глыбы





«И ничто не предвещало беды, пока с кровли дома не откололась ледяная глыба. Как итог: царапины на лице, промокшая одежда и непередаваемый стресс», - сообщает АТВ.



- Я очень сильно перепугалась. Сначала я не могла понять, что случилось. Мужчина подошёл, подбежал, спросил: «У вас всё нормально? Всё хорошо?». Я говорю: «Да». Он меня отвёл в сторону. Я была реально в состоянии шоковом. Да, потому что очень страшно. У меня до сих пор ноги дрожат, - рассказала пострадавшая Дарима.



Но девушке крупно повезло. Основная часть этой ледяной бомбы обрушилась буквально в полуметре от неё. В противном случае могло произойти страшное, говорится в сюжете АТВ.



И такие угрозы в виде сосулек и ледяных глыб нависают по всему городу. Снежные бомбардировки угрожают не только людям, чаще всего под удар попадают автомобили. Уже есть разбитые стёкла и погнутые крыши.



Представители администрации призывают горожан быть предельно осторожными возле высотных зданий.



- По факту очистки кровель и образования наледей на крышах, то есть сосулек, будут незамедлительно выписываться предписания. Вот эта работа у нас усилена, - сообщил Дмитрий Фёдоров, заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ.



Но как быть, если падающая ледяная глыба навредила вам или вашему автомобилю?



«Для начала нужно собрать все доказательства: свидетелей или лучше видео с камер наблюдения. Затем необходимо подтвердить ущерб. Через заключение врача, либо через страховую компанию, если речь идёт о машине. После этого находим собственника здания. Если дом жилой - в ответе управляющая компания. Итак, факты есть, виновные найдены – и можно смело обращаться в суд», - рассказывает АТВ.



















Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник под тяжестью снега рухнул козырёк магазина на улице Ермаковского . Конструкция упала прямо на ученика пятого класса, который получил травму головы и попал в больницу. По данному факту начали проверку следователи Следственного комитета.

Жительница Улан-Удэ Дарима едва не погибла из-за упавшей на неё ледяной глыбы. Она рухнула на женщину с крыши здания на ПВЗ. Всё произошло, когда Дарима возвращалась домой, говорится в сюжете телекомпании АТВ.