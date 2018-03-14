В Тарбагатайском районе полицейские изъяли у пассажира два килограмма наркотика
В ходе совместного профилактического рейда сотрудников полиции и сотрудников УФСБ России по Республике Бурятия на автодороге Р-258 «Байкал», в двух километрах от села Солонцы, был остановлен микрогрузовик. В будке автомобиля полицейские обнаружили коробку с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – марихуаной массой более двух килограммов.
Как выяснилось впоследствии, наркотическое средство принадлежит пассажиру – неработающему, ранее не судимому 32-летнему знакомому водителя. У злоумышленника установлен факт употребления наркотика, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы.
Напоминаем, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Бурятии пассажир вёз коробку марихуаны
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