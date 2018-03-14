Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Сотрудники Ленского линейного отдела полиции МВД России на транспорте при обыске обнаружили у жителя Усть-Кутского района наркотики.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое - марихуана весом около 5 килограмм.
Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. За преступление предполагается максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
- Транспортные полицейские напоминают, что о лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств можно сообщить по телефону 102, либо по «телефону доверия» 8 (395-2)63-25-25, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
У жителя Иркутской области нашли 5 кг марихуаны
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