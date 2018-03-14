В Улан-Удэ водитель BMW устроил аварию на заправке

На автозаправке «Роснефть» на улице Кольцова в понедельник в восемь вечера произошло ДТП.Водитель «BMW X5», двигаясь задним ходом, врезался в микроавтобус «Тойтота Хайс».

Пострадавших в аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.

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