Женщина внесла предоплату
С заявлением в полицию обратилась жительница посёлка Атамановка. Полицейские установили, что женщина нашла на сайте «Авито» объявление о продаже пиломатериала, необходимого для ремонта дома. Она позвонила по указанному номеру, лже-продавец заверил, что весь товар у него в наличии в Агинске.
Мужчина сообщил, что за доставку товара, а также гарантию покупки, необходимо внести предоплату. Женщина согласилась и перевела 22 тысячи рублей. После этого телефон злоумышленника стал недоступен.
В этот же день поверила мошенникам 65-летняя жительница города Шилка. По словам потерпевшей, она разместила в Интернете объявление о продаже мебели. Позже ей перезвонил неизвестный и сообщил, что желает приобрести товар и готов внести за него предоплату. Пенсионерка, ничего не подозревая, сообщила злоумышленникам номер карты и код подтверждения, который пришёл в смс-сообщении. В результате с её карты мошенники похитили около шести тысяч рублей.
В настоящее время полицейские принимают меры к установлению личностей злоумышленников. Телефоны, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в других регионах России.
Полицейские просят граждан быть бдительными и напоминают, что ни под каким предлогом нельзя сообщать данные своей банковской карты незнакомым людям. Во избежание подобных ситуаций все расчеты при продаже или покупке в Интернете следует выполнять только при личной встрече, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка лишилась денег, покупая пиломатериал на «Авито»
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