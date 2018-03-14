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Улан-удэнка украла бензопилу

Улан-удэнка украла бензопилу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, укравшую бензопилу

В отдел полиции по Железнодорожному району поступило сообщение о том, что неизвестный, разбив стекло в нежилом помещении, украл бензопилу «Штиль». Ущерб составил 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

На место преступления выехала группа задержания вневедомственной охраны. В ходе осмотра близлежащей территории, возле соседнего дома, стражи порядка заметили мужчину, который нёс пакет. В ходе досмотра в нем обнаружено похищенное имущество.

Мужчина пояснил, что бензопилу ему передала знакомая. 51-летняя женщина была задержана и призналась в содеянном. Подозреваемая передана в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 Уголовного Кодекса «Кража».

кража
 
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