В Иркутской области обрушилась крыша многоквартирного дома

В села Смоленщина под Иркутском введён режим ЧС из-за обрушения крыши многоквартирного одноэтажного дома



Кровля одноэтажного пятиквартирного деревянного дома обрушилась 12 марта, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.



- В результате происшествия разрушено порядка 85% кровли, уничтожены трубы печного отопления. Перекрытия и крыша не пострадали. Согласно имеющемуся прогнозу погоды, осадки будут продолжаться, поэтому необходимо в оперативном режиме восстановить трубы и кровлю для предотвращения возникновения опасности жизни и здоровья жителей дома, - сообщил Дмитрий Иванилов, заместитель главы администрации Смоленского МО.



В настоящее время производится разбор остатков кровли, ведётся восстановление теплоснабжения в помещениях. В случае если теплоснабжение не будет восстановлено в течение суток, жителям предоставят места в пункте временного размещения. На месте работают представители строительной компании, энергетики.



Предварительно установлено, что четыре квартиры находятся в собственности жильцов, собственник ещё одного жилого помещения в настоящий момент устанавливается. Всего в доме проживает 21 человек, в том числе, шестеро несовершеннолетних детей.



Средства на проведение ремонтных работ будут направлены из резервного фонда Смоленского МО. Смета на проведение восстановления кровли и труб разрабатывается. По предварительным подсчётам, стоимость работ составит порядка 500 тысяч рублей.





