В Чите работник сервисного центра воровал телефоны клиентов

Злоумышленник сдал гаджеты в ломбард



В Чите сотрудники полиции установили подозреваемого в хищении телефонов, сданных в ремонт.



В отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите обратился сотрудник сервисного центра по ремонту техники с сообщением о пропаже трёх дорогостоящих сотовых телефонов. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что проникновения в помещение не было.



В ходе проведённых мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 26-летний работник сервисного центра. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенные телефоны изъяты в одном из ломбардов города.



В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенные гаджеты возвращены пострадавшим клиентам, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

