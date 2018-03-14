Злоумышленник сдал гаджеты в ломбард
В Чите сотрудники полиции установили подозреваемого в хищении телефонов, сданных в ремонт.
В отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите обратился сотрудник сервисного центра по ремонту техники с сообщением о пропаже трёх дорогостоящих сотовых телефонов. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что проникновения в помещение не было.
В ходе проведённых мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 26-летний работник сервисного центра. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенные телефоны изъяты в одном из ломбардов города.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенные гаджеты возвращены пострадавшим клиентам, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите работник сервисного центра воровал телефоны клиентов
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