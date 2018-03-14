Вспыхнувший трансформатор РЖД обесточил частный сектор Улан-Удэ

Горожане всю ночь сидели без света



Накануне в 18:45 произошло аварийное отключение электроэнергии. На трансформаторной подстанции РЖД 202 сгорел трансформатор.



Под отключение попали потребители частного сектора ул. 5648 км. и частично улицы Огуречная (коллективный сад «Вишня»).



Работы по устранению аварии продолжатся 14 марта, сообщают оперативные службы города.



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