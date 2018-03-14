В Иркутской области машина врезалась в валявшуюся глыбу асфальта

Владелец машины отсудил ущерб у дорожной службы



В апреле 2015 года вечером на автодороге «Вилюй» житель Иркутской области на «Хонде Рафага» увидел яму на проезжей части, и, маневрируя, проехал над ней, концентрируя внимание на выбоине. Но наехал на лежащую недалеко от ямы глыбу асфальтового покрытия, видимо, выбитую как раз из этой ямы.



В результате машина получила механические повреждения. Стоимость восстановительного ремонта автомашины составила более 48 тысяч рублей.



Представитель ответчика АО «Дорожная служба Иркутской области» в суде не признал исковые требования, указывая, что отсутствует вина в причинении ущерба истцу.



Суд установил, что между Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск и ОАО «Дорожная служба Иркутской области» заключили долгосрочный контракт на оказание услуг по содержанию дороги общего. Таким образом, содержание участка дороги, на котором произошло ДТП, осуществлялось ответчиком.



Согласно схеме места ДТП, выбоина был глубиной 16 см, длиной 2.2 м и шириной 1,6 м. Кусок асфальта – той же высоты, длиной – 0,7 м, шириной – 0,5 м.



- Показания истца и схема места совершения административного правонарушения в своей совокупности подтверждают нахождение на проезжей части дороги постороннего предмета, явившегося причиной ДТП. Наличие на проезжей части дороги глыбы (куска асфальтового покрытия) свидетельствует о том, что АО «Дорожная служба Иркутской области» не выполнило надлежащим образом свою обязанность по содержанию данной дороги и, тем самым, виновно в причинении ущерба автовладельцу, - пришёл к выводу Кировский районный суд Иркутска.



Исковые требования мужчины удовлетворили, взыскали с ответчика возмещение ущерба, расходы на эвакуацию, на оценщика, на представителя в суде и государственную пошлину - всего более 95,6 тысячи рублей.



Решение суда не обжаловалось, вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

