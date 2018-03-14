Жителя Бурятии осудили до повторное пьяное вождение

Мужчину остановили за нарушение правил дорожного движения
16 декабря прошлого года в два часа ночи сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД по Кяхтинскому району остановил водителя за нарушение правил дорожного движения. Установлено, что водитель был пьян.
Оказалось, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Мировой судья судебного участка № 2 Кяхтинского района дал автомобилисту 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортными средствами сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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