В Улан-Удэ вор снял с приятеля куртку



В дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района обратился 57-летний горожанин и сообщил о грабеже. Житель Улан-Удэ пояснил, что его знакомый, с которым он в компании друзей распивал спиртное, снял с него куртку. При этом ранее приятель обвинил его в краже телефона и за якобы похищенное имущество требовал денег. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.



По горячим следам злоумышленник был задержан, а куртка изъята. Отметим, что подозреваемый - неработающий 38-летний гражданин - ранее привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

