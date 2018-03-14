В Улан-Удэ вор снял с приятеля куртку

Ущерб составил 3,5 тысячи рублей
В дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района обратился 57-летний горожанин и сообщил о грабеже. Житель Улан-Удэ пояснил, что его знакомый, с которым он в компании друзей распивал спиртное, снял с него куртку. При этом ранее приятель обвинил его в краже телефона и за якобы похищенное имущество требовал денег. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.
По горячим следам злоумышленник был задержан, а куртка изъята. Отметим, что подозреваемый - неработающий 38-летний гражданин - ранее привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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