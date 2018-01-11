В Улан-Удэ подросток сбежал с ботинками из торгового центра

Полицейские раскрыли грабёж в одном из торговых центров Улан-Удэ



4 января в дежурную часть УМВД поступило сообщение из торгового центра на улице Корабельной. Несовершеннолетний открыто похитил из магазина обуви мужские ботинки. Ущерб составил около 2,5 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался 14-летний школьник, состоящий на учёте в ПДН за ранее совершенное преступление.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Материалы дела будут переданы в СУ СК для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

