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В Улан-Удэ подросток сбежал с ботинками из торгового центра
Происшествия, 11.01.2018 18:10
Полицейские раскрыли грабёж в одном из торговых центров Улан-Удэ
4 января в дежурную часть УМВД поступило сообщение из торгового центра на улице Корабельной. Несовершеннолетний открыто похитил из магазина обуви мужские ботинки. Ущерб составил около 2,5 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался 14-летний школьник, состоящий на учёте в ПДН за ранее совершенное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Материалы дела будут переданы в СУ СК для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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