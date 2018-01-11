Забайкалец получил 15 лет колонии за кровавую резню

Он нанёс трём женщинам удары ножом. Одна из них скончалась от кровопотери



Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда своим апелляционным определением оставила без изменения обвинительный приговор Борзинского городского суда от 25 сентября 2017 года в отношении местного жителя Забайкальского края. Суд первой инстанции признал подсудимого виновным в покушении на убийство двух женщин и убийстве третьей женщины.



Преступные действия были совершены им 5 февраля 2017 года в городе Борзя. Реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство, подсудимый нанёс двум потерпевшим удары ножом в грудь и голову. Они остались живы благодаря своевременно оказанной им медицинской помощи.



Третья потерпевшая попыталась пресечь его преступные действия. Подсудимый нанёс ей два удара ножом в область груди и живота. Смерть этой женщины наступила от обильной кровопотери, развившейся в результате полученного проникающего колото-резанного ранения.



Суд назначил подсудимому лишение свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу. Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда оставила апелляционную жалобу осуждённого на названный приговор суда первой инстанции без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

