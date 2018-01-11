Житель Бурятии похитил односельчанина, обвинив его в краже коня

Жертву он побил и отхлестал плёткой



В Тарбагатайском районе Бурятии вступило в силу решение суда о прекращении уголовного дела о похищении местного жителя.



Три года назад в январе житель Тарбагатайского района с двумя знакомыми подъехали на автомобиле, за рулём которого была женщина, к дому односельчанина.



Согласно решению Тарбагатайского районного суда, мужчина полагал, что хозяин дома украл у него коня. Хозяина вывели на улицу и потребовали ответить, где находится животное. Но подозреваемый в краже свою причастность стал отрицать.



Тогда владелец пропавшей лошади начал толкать свою жертву в багажник автомобиля, на что тот оказал сопротивление. В ответ похититель пригрозил, что «отпинает» неприятеля. Последний испугался и сам сел в багажник.



Женщина по указанию организатора похищения поехала к себе на ферму, что находится в 3 километра от одного из сёл района. Мужчина силой вытащил похищенного, толкнув его, уронил на землю, и нанёс ногой удары в область груди, головы и по бокам.



Жертву завели в одну из комнат дома. Там похититель начал бить лишённого свободы мужчину плетью – 2 раза по спине, 4 – по ногам. И требовал признаться в хищении коня. Затем он связал ноги похищенного железной цепью, скрепил её замком, и оставил обездвиженного сельчанина в запертой комнате. А сам со знакомыми уехал искать коня.



Похищенный получил множественные кровоподтеки грудной клетки сзади, лопаточной и поясничной области, скальпированную рану в области верхней скулы. Впрочем, травмы расценили как не причинившие вред здоровью.



Виновнику предъявили обвинение в похищении человека. В районном суде он согласился с обвинением и полностью признал вину.



Его адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного в связи с примирением сторон и несудимостью обвиняемого. А также помощью следствию, признанием вины, раскаянием, возмещением ущерба.



Потерпевший согласился со стороной защиты, поскольку моральный ущерб ему возместили, и претензий к подсудимому он уже не имел.



Государственное обвинение не возражало, не усмотрев оснований для отказа. Суд постановил прекратить уголовное дело о похищении. Решение вступило в силу.

