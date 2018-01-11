 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

Популярное

Житель Бурятии похитил односельчанина, обвинив его в краже коня

Житель Бурятии похитил односельчанина, обвинив его в краже коня
Происшествия,  11.01.2018 16:52 Фото:pixabay.com
Жертву он побил и отхлестал плёткой

В Тарбагатайском районе Бурятии вступило в силу решение суда о прекращении уголовного дела о похищении местного жителя.

Три года назад в январе житель Тарбагатайского района с двумя знакомыми подъехали на автомобиле, за рулём которого была женщина, к дому односельчанина.

Согласно решению Тарбагатайского районного суда, мужчина полагал, что хозяин дома украл у него коня. Хозяина вывели на улицу и потребовали ответить, где находится животное. Но подозреваемый в краже свою причастность стал отрицать.

Тогда владелец пропавшей лошади начал толкать свою жертву в багажник автомобиля, на что тот оказал сопротивление. В ответ похититель пригрозил, что «отпинает» неприятеля. Последний испугался и сам сел в багажник.

Женщина по указанию организатора похищения поехала к себе на ферму, что находится в 3 километра от одного из сёл района. Мужчина силой вытащил похищенного, толкнув его, уронил на землю, и нанёс ногой удары в область груди, головы и по бокам.

Жертву завели в одну из комнат дома. Там похититель начал бить лишённого свободы мужчину плетью – 2 раза по спине, 4 – по ногам. И требовал признаться в хищении коня. Затем он связал ноги похищенного железной цепью, скрепил её замком, и оставил обездвиженного сельчанина в запертой комнате. А сам со знакомыми уехал искать коня.

Похищенный получил множественные кровоподтеки грудной клетки сзади, лопаточной и поясничной области, скальпированную рану в области верхней скулы. Впрочем, травмы расценили как не причинившие вред здоровью.

Виновнику предъявили обвинение в похищении человека. В районном суде он согласился с обвинением и полностью признал вину.

Его адвокат ходатайствовал о прекращении уголовного в связи с примирением сторон и несудимостью обвиняемого. А также помощью следствию, признанием вины, раскаянием, возмещением ущерба.

Потерпевший согласился со стороной защиты, поскольку моральный ущерб ему возместили, и претензий к подсудимому он уже не имел.

Государственное обвинение не возражало, не усмотрев оснований для отказа. Суд постановил прекратить уголовное дело о похищении. Решение вступило в силу. 
похищение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцев просят изолировать своих собак и кошек из-за угрозы бешенства
Происшествия, 11.01.2018
В связи с регистрацией вспышек бешенства у диких животных в Мухоршибирском, Джидинском, Закаменском и Тарбагатайском районах существует опасность заноса вируса на территорию города Улан-Удэ
В Улан-Удэ обнаружена свалка опасных медотходов
Происшествия, 11.01.2018
Прямо под ногами пешеходов вперемешку разбросаны иглы и шприцы. Все это, разлетается по окрестностям 40-х кварталов
Улан-удэнец ограбил двух девушек за отказ продолжить выпивать с ним
Происшествия, 11.01.2018
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские раскрыли грабеж, совершенный в декабре прошлого года в Советском районе
В Улан-Удэ подросток сбежал с ботинками из торгового центра
Происшествия, 11.01.2018
Полицейские раскрыли грабеж в одном из торговых центров Улан-Удэ
Забайкалец получил 15 лет колонии за кровавую резню
Происшествия, 11.01.2018
Он нанёс трём женщинам удары ножом. Одна из них скончалась от кровопотери
В Улан-Удэ за угонщиками «Нивы» устроили погоню
В Улан-Удэ за угонщиками «Нивы» устроили погоню
Происшествия, 11.01.2018
Росгвардейцы заблокировали пытавшийся скрыться автомобиль
Два человека погибли в ДТП в Иркутской области
Два человека погибли в ДТП в Иркутской области
Происшествия, 11.01.2018
Ещё трое, в том числе 14-летняя девочка, пострадали
В центре Улан-Удэ «КамАЗ» смял легковушку
В центре Улан-Удэ «КамАЗ» смял легковушку
Происшествия, 11.01.2018
В сторону Элеватора образовалась пробка
Читинец отдал мошенникам более 20 тысяч за «оформление кредита»
Происшествия, 11.01.2018
Стражи порядка рекомендуют внимательнее относится к оформлению займов через интернет
В Иркутске автобус сбил пожилую женщину
В Иркутске автобус сбил пожилую женщину
Происшествия, 11.01.2018
ДТП произошло сегодня днём на площади сквера им. Кирова в Иркутске
Пьяный житель Бурятии оскорбил полицейских на Камчатке
Происшествия, 11.01.2018
Мужчину задержали в родной республике и скоро отправят на полуостров
Жительница Бурятии стащила бензопилу, взломав дверной замок лопатой
Происшествия, 11.01.2018
Она обокрала дом малознакомого мужчины, которого не оказалось дома
У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли грузовик и бензопилу
Происшествия, 11.01.2018
Он был задержан при заготовке древесины

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^