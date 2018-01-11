В Улан-Удэ за угонщиками «Нивы» устроили погоню

Росгвардейцы заблокировали пытавшийся скрыться автомобиль



Вчера ночью в Железнодорожном районе Улан-Удэ к наряду вневедомственной охраны войск национальной гвардии обратился мужчина. Он сообщил, что у него с придомовой территории угнали автомобиль «Нива».



Экипаж Росгвардии посадил потерпевшего к себе в служебный автомобиль и приступил к поиску угнанной машины.



Через полтора километра сотрудники вневедомственной охраны увидели угнанный автомобиль. В ходе непродолжительной погони заблокировали его и задержали двух молодых людей.



Задержанные 26 и 25 – летние мужчины, ранее судимые за кражи и угоны, были доставлены в территориальный отдел полиции.



Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 166 Уголовного Кодекса «Неправомерное завладение автомобилем», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.





