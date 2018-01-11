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Две автолюбительницы устроили ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 11.01.2018 16:07 Фото:
Авария произошла в 43 квартале
Вчера в полпятого вечера в районе торгового центра «Заря» произошло ДТП.
Между домами по улице Жердева номер 102 и 108 «Тойота Премио», за рулём которой сидела девушка, врезалась в кроссовер «Тойота РАВ4», которым управляла молодая водительница. Пострадавших нет.
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