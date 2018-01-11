Два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГТРК Иркутск

Ещё трое, в том числе 14-летняя девочка, пострадали



Два человека погибли в ДТП в Куйтунском районе, сообщают «Вести-Иркутск».



22-летний водитель «Тойоты Премио» ехал со стороны районного центра в посёлок Уян. Но до дома он вместе с семьей — матерью и сестрой — так и не доехал.



Неожиданно машина выехала на встречку, где столкнулась с «Тойотой» «ИПСУМ».



Водитель второй машины погиб на месте, а пассажирка «Премио» скончалась по пути в больницу.



Ещё три человека госпитализированы, уточняют «Вести-Иркутск».

