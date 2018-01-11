В центре Улан-Удэ «КамАЗ» смял легковушку

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня на улице Ербанова 20 в сторону Элеватора произошло ДТП. Там «КамАЗ» замял малолитражку.По счастливой случайности авария обошлась без пострадавших. У легковушки сильно повреждено левое крыло.

Читают сейчас

Улан-удэнцев просят изолировать своих собак и кошек из-за угрозы бешенства Происшествия, В связи с регистрацией вспышек бешенства у диких животных в Мухоршибирском, Джидинском, Закаменском и Тарбагатайском районах существует опасность заноса вируса на территорию города Улан-Удэ

В Улан-Удэ обнаружена свалка опасных медотходов Происшествия, Прямо под ногами пешеходов вперемешку разбросаны иглы и шприцы. Все это, разлетается по окрестностям 40-х кварталов

Улан-удэнец ограбил двух девушек за отказ продолжить выпивать с ним Происшествия, В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские раскрыли грабеж, совершенный в декабре прошлого года в Советском районе

Забайкалец получил 15 лет колонии за кровавую резню Происшествия, Он нанёс трём женщинам удары ножом. Одна из них скончалась от кровопотери