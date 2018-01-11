В Иркутске автобус сбил пожилую женщину

ДТП произошло сегодня днём на площади сквера им. Кирова в Иркутске



Около 12 часов дня в дежурную часть отдельного батальона дорожно-патрульной службы поступило телефонное сообщение о наезде на женщину- пешехода в районе остановки общественного транспорта «Институт иностранных языков».



29-летний водитель, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, выполнял рейсовые пассажирские перевозки и допустил наезд на 63-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.



Работники скорой медицинской помощи приняли решение о госпитализации женщины.



Сотрудники дорожно-патрульной службы проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



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