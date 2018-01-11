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Пьяный житель Бурятии оскорбил полицейских на Камчатке
Происшествия, 11.01.2018 14:37
Мужчину задержали в родной республике и скоро отправят на полуостров
В ближайшее время из Бурятии на полуостров будет этапирован 38-летний мужчина, скрывавшийся от суда. Приезжавший на путину житель бурятского села летом прошлого года находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения на улице села Мильково.
Нарушитель, доставленный полицейскими на освидетельствование в районную больницу, стал оскорблять стражей правопорядка. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».
Не дождавшись суда, обвиняемый уехал с Камчатки. И накануне злоумышленника задержали бурятские правоохранители. Мужчина арестован и ждёт этапирования на полуостров, сообщает пресс-служба управления МВД по Камчатскому краю.
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