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Житель Бурятии попался пьяным за рулём в первый день нового года
Происшествия, 11.01.2018 11:58 Фото:
Судебные приставы Заиграевского района Бурятии взыскали с жителя СНТ «Кирпичник» административный штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения
Правонарушение 42-летний мужчина совершил разъезжая в вечернее время в пьяном виде на автомобиле ВАЗ 21011 в первый день нового года. Водитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на ул. Магистральная г. Улан-Удэ. При проведении исследования с применением технического средства измерения Алкотест, показания прибора зафиксировали у водителя концентрацию алкоголя в размере 1,6 мг/л, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Управление транспортным средством «навеселе» обернулось для автомобилиста лишением прав на 1 год и 7 месяцев, а также административным штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Несмотря на решение суда по административному делу, мужчина не спешил платить штраф. Тогда судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и ограничили должнику выезд за пределы страны.
– Дополнительно судебный пристав установил место работы должника. Правонарушитель оказался сотрудником частного охранного агентства, куда было направлено постановление об удержании задолженности из его заработной платы, - отмечает Туяна Будаева, начальник Заиграевского отдела Управления ФССП России по Бурятии.
На сегодняшний день административный штраф в размере 30 тысяч рублей взыскан в полном объеме, денежные средства перечислены в бюджет. Кроме того, за несвоевременное исполнение судебного решения с должника дополнительно взыскан исполнительский сбор в сумме 2100 рублей.
В 2017 году судебные приставы Бурятии взыскали около 87 миллионов рублей с водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.
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