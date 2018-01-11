У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли грузовик и бензопилу

Полицейскими ОМВД России по Бичурскому району в ходе рейдовых мероприятий во взаимодействии с сотрудниками лесхоза при заготовке древесины задержан «чёрный лесоруб».Неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний житель села Бичура, не имея соответствующего разрешения, осуществил рубку около 3,5 кубометров соснового леса в Мангиртуйском лесничестве.

Ущерб составил свыше 56 тысяч рублей. С места происшествия изъяты: спиленные деревья, грузовой автомобиль, бензопила. Возбуждено уголовное. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

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