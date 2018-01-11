Улан-удэнец попался полицейским с гашишем

У безработного был обнаружен наркотик массой около пяти граммов



Днём 9 января сотрудники Управления по контролю за оборотом МВД по Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Хахалова задержали неработающего, ранее не судимого 30-летнего улан-удэнца. У мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство. Результаты экспертизы подтвердили, что данное вещество – гашиш массой около пяти граммов.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



О лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

