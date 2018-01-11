 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

На Центральном стадионе Бурятии установлен рекорд по числу посетителей

10 Января

Популярное

Улан-удэнец попался полицейским с гашишем

Происшествия,  11.01.2018 13:07
У безработного был обнаружен наркотик массой около пяти граммов

Днём 9 января сотрудники Управления по контролю за оборотом МВД по Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Хахалова задержали неработающего, ранее не судимого 30-летнего улан-удэнца. У мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство. Результаты экспертизы подтвердили, что данное вещество – гашиш массой около пяти граммов.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

О лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли грузовик и бензопилу
Происшествия, 11.01.2018
Он был задержан при заготовке древесины
Улан-удэнец попался полицейским с гашишем
Происшествия, 11.01.2018
У безработного был обнаружен наркотик массой около пяти граммов
Житель Бурятии попался пьяным за рулём в первый день нового года
Житель Бурятии попался пьяным за рулём в первый день нового года
Происшествия, 11.01.2018
Судебные приставы Заиграевского района Бурятии взыскали с жителя СНТ «Кирпичник» административный штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения
У Забайкальца украли коллекционные монеты
Происшествия, 11.01.2018
Вор залез в дом, взломав дверь
В Улан-Удэ произошёл пожар возле Народного Хурала
В Улан-Удэ произошёл пожар возле Народного Хурала
Происшествия, 11.01.2018
Накануне вечером улан-удэнцев испугали пожарные машины возле здания Народного Хурала
В Забайкалье сторож угнал машину со стоянки
Происшествия, 11.01.2018
Он повредил автомобиль в ДТП и вернул
В Бурятии сгорело 14 тюков сена
Происшествия, 11.01.2018
Возгорание произошло в Закаменском районе
В Иркутске продавец салона МТС отбился от грабителя стулом (видео)
В Иркутске продавец салона МТС отбился от грабителя стулом (видео)
Происшествия, 11.01.2018
Неизвестный с пистолетом совершил разбойное нападение на салон МТС
Забайкалка после застолья обокрала знакомую
Происшествия, 11.01.2018
Она стащила два телефона и деньги
В центре Улан-Удэ горела квартира
Происшествия, 11.01.2018
Возгорание произошло в Советском районе
Житель Бурятии «заминировал» школу и требовал миллион
Житель Бурятии «заминировал» школу и требовал миллион
Происшествия, 11.01.2018
Полицейские установили личность преступника, который во всём признался
В Улан-Удэ легковушка снесла светофор (фото, видео)
В Улан-Удэ легковушка снесла светофор (фото, видео)
Происшествия, 11.01.2018
Авария произошла в районе остановки Элеватор
В Улан-Удэ за кражу из супермаркета осудили бывшую учительницу с дочерью
В Улан-Удэ за кражу из супермаркета осудили бывшую учительницу с дочерью
Происшествия, 11.01.2018
Они пытались вынести из супермаркета продукты и вещи в своих сумках
В Улан-Удэ «Истана» сбила ребёнка на переходе
В Улан-Удэ «Истана» сбила ребёнка на переходе
Происшествия, 11.01.2018
Мальчик госпитализирован с тяжёлыми травмами
В Иркутской области на пожаре погибли двое братьев
В Иркутской области на пожаре погибли двое братьев
Происшествия, 11.01.2018
Малыши погибли, пока мать ходила за водой

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^