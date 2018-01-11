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У Забайкальца украли коллекционные монеты
Происшествия, 11.01.2018 11:22
Вор залез в дом, взломав дверь
В ОМВД России по Читинскому району поступило заявление от 67-летнего жителя посёлка Атамановка, который сообщил, что из его дачного дома неизвестные похитили личные вещи, бензопилу и дорогостоящие коллекционные монеты. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник проник в дом путём взлома дверных запоров.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска установили его причастность к ещё двум аналогичным кражам у пожилых людей, проживающих в этом же дачном кооперативе. Часть похищенного изъята и возвращена владельцам.
В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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