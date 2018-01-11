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В Забайкалье сторож угнал машину со стоянки

Происшествия,  11.01.2018 10:58
Он повредил автомобиль в ДТП и вернул

10 января в ОМВД России по Читинскому району поступило заявление от 28-летней жительницы села Домна, которая сообщила, что неизвестные повредили её автомашину «Тойота Пробокс». Сотрудники полиции выяснили, что иномарка была оставлена на ночь на охраняемой тёплой стоянке.

За это время злоумышленники воспользовались машиной и вернули её обратно с техническими повреждениями, полученными в результате ДТП.

Полицейские установили подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 22-летний гражданин, работающий сторожем на автостоянке.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
ДТП
 
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