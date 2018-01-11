В Бурятии сгорело 14 тюков сена

Возгорание произошло в Закаменском районе



Накануне вечером в Закаменском районе Бурятии на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Дутулур на улице Школьная загорелось сено.



В результате пожара сгорело 14 тюков сена. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

