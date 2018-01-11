Забайкалка после застолья обокрала знакомую

Она стащила два телефона и деньги



С заявлением в полицию обратилась жительница посёлка Забайкальск, которая сообщила, что стала жертвой воров. В ходе первоначальных мероприятий полицейские выяснили, что неизвестные путём свободного доступа похитили из дома два сотовых телефона и деньги в сумме 700 рублей.



Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Забайкальскому району установили причастность к совершению преступления знакомой потерпевшей, которая накануне была у неё в гостях. От злоумышленницы получены признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена владелице.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

