В центре Улан-Удэ горела квартира



В результате пожара огнём повреждена стена в спальной комнате. Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.





Виновное лицо устанавливается. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники, сообщается в оперативной сводке по городу.



Накануне вечером спасателям сообщили, что на улице Ленина горит квартира 4-х этажного жилого дома. На момент прибытия пожарных в квартире было задымление.