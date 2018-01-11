Житель Бурятии «заминировал» школу и требовал миллион

Полицейские установили личность преступника, который во всём признался



В Кабанский районный суд поступило уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.



18 июня прошлого года около 11 часов вечера в районную дежурную часть поступило сообщение о том, что заминирована школа № 2. Звонивший требовал 1 миллион рублей за информацию о взрывном устройстве.



Поскольку звонивший не уточнил населённый пункт, экстренные службы выехали на два возможных места предполагаемого террористического акта.

К Каменской школе № 2 и Селенгинской школе № 2 прибыли скорая медицинская помощь, пожарные расчёты, сотрудники полиции.



Руководителей образовательных учреждений вызвали на место. Приехали взрывотехники и осмотрели школы. Взрывчатых веществ, взрывных устройств они не обнаружили.



Одновременно проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности звонившего. Им оказался 32-летний житель Кабанского района, который дал признательные показания.



На него возбудили уголовное дело, а также предъявили гражданские иски о возмещении затраченных экстренными службами средств на проверку сообщения об акте терроризма. Максимальное наказание за ложное сообщение – до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

