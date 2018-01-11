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В Улан-Удэ за кражу из супермаркета осудили бывшую учительницу с дочерью
Происшествия, 11.01.2018 09:40 Фото:
Они пытались вынести из супермаркета продукты и вещи в своих сумках
Советский районный суд рассмотрел дело двух ранее не судимых жительниц Улан-Удэ. Они обвинялись в том, что в сентябре прошлого года похитили товар в одном из крупных супермаркетов города, сообщает пресс-служба Советского райсуда.
Как сообщал «Байкал-Daily», воровкой оказалась 71-летняя женщина, бывшая учительница географии. На преступление она подбила свою 35-летнюю дочь.
Они сложили в свои сумки внушительное количество товаров - колбасы, конфеты, сливочное масло, сыр, сосиски. Пытались также украсть крем для лица, мужские трусы, детские носки и другие товары.
Однако женщины были задержаны сотрудниками охраны торгового зала. То есть, не смогли довести преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.
В противном случае супермаркету мог быть причинён имущественный ущерб на 2,6 тысячи рублей.
В судебном заседании обе подсудимые заявили о своём полном признании вины и согласии с предъявленным обвинением. Представитель магазина в суде пояснил, что женщины не в первый раз промышляют кражей товаров.
Действия каждой суд квалифицировал как покушение на кражу. В итоге, суд признал их виновными и назначил каждой исправительные работы на 1 год, с удержанием 10% от заработка в доход государства, условно с испытательным сроком 10 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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