В Улан-Удэ «Истана» сбила ребёнка на переходе





УГИБДД по Бурятии уточняет, что пострадавший - учащийся третьего класса.

Накануне в 14:00 30-летний водитель автомобиля «Ssang Yong Istana» сбил школьника. Всё произошло, когда машина ехала по улице Дарханской в направлении улицы Жердева.- В районе дома 20 по улице Ключевская, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на несовершеннолетнего 2008 года рождения, - сообщается в оперативной сводке.В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга лёгкой степени, закрытую травму живота, перелом височной кости с переходом сердцевидного отростка. Ребёнок был госпитализирован в БСМП.